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Для борьбы с кадровым голодом в Россию прибудут специалисты из Кении

Хусейн Мохамед: Кения договорилась о трудоустройстве в России 10 тысяч граждан

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Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед в социальной сети X, сообщил, что в Россию решили привезти для трудоустройства тысячи африканцев.

В публикации говорится, что страны договорились о создании условий для трудоустройства десяти тысяч кенийских граждан, при этом не уточняется, в какой отрасли они будут работать.

Кроме этого, стало известно, что подобные соглашения африканская страна заключила с Израилем, где для кенийцев выделят 30 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве, и также с Сербией (20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг). Также, 2,5 тысячи африканских медработников примет Саудовская Аравия и еще 250 тысяч различных работников приедут в Германию.

11 января газета «Известия» публиковала материал, в котором говорилось, что в России насчитывается 4,4 млн человек, которых можно привлечь к труду. Речь идет о безработных и занятых неполный день.

10 января президент России Владимир Путин заявил, что в стране низкая безработица, но есть большой дефицит высококвалифицированных кадров.

Ранее в Кремле призвали использовать пенсионеров и молодежь в борьбе с дефицитом кадров.

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