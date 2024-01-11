Путин поддержал улучшение общепита через программы развития туризма

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, что поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

По словам российского лидера, программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно 3-4 звезд, работает и дает результаты.

«Мы распространили это и на другие объекты, не только на гостиницы, но и на горно-туристические кластеры, на горнолыжные курорты. Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть», — сказал президент РФ, добавив, что обратится к правительству с данным вопросом.

До этого Путин заявлял, что внутренний туризм в России развивается хорошими темпами.

Заместитель генерального директора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая также рассказывала, что главной задачей, стоящей перед туристической сферой в России, является увеличение числа поездок по стране до 140 млн.

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