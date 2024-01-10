В Минсельхозе заявили о снижении цен на яйца у производителей

Заместитель руководителя министерства сельского хозяйства Российской Федерации Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ведомство держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты на особом контроле. Он подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры, чтобы стабилизировать цены на яйца.

Замминистра отметил, что за последние две недели стоимость яиц у производителей снизилась на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй.

Титов добавил, что ожидается, что в ближайшее время снижение стоимости яиц будет наблюдаться в торговых сетях России.

До этого гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что зарубежные поставки вряд ли серьезно повлияют на ценообразование яиц в РФ, поскольку текущая стоимость товара является нормальной.

Ранее сообщалось, что поставки яиц из Белоруссии в Россию выросли за год.