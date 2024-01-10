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ФАС проверит птицефабрики Костромской области из-за подорожания яиц

ФАС возбудила дело против семи костромских птицефабрик из-за роста цен на яйца

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Shutterstock

Межрегиональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ярославской и Костромской областям проверит семь местных птицефабрик в связи с подорожанием куриных яиц. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Цены на свою продукцию в последние месяцы 2023 года одновременно повысили ЗАО «Галичское» по птицеводству», «Птицeфабрика Буйская», «Птицефабрика Костромская», «Птицефабрика Островская», «Птицeфабрика Сусанинская», ЗАО ПХ «Нeрехтское» и ООО «Птицeвод».

В период с сентября по декабрь эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 18,84% до 107% в отсутствии каких-либо внешних факторов, отметили в ФАС. Это привело к подорожанию продукта и вызвало ажиотажный спрос среди россиян.

Стоимость яиц в России сегодня составляет в среднем 110-125 рублей за десяток. Глава Росптицесоюза Галина Бобылева считает эту цифру справедливой. Более того, по ее словам, ждать снижения цен на продукт не стоит.

С 1 января власти обнулили пошлину на ввоз куриных яиц в РФ для объема поставок до 1,2 млрд штук.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в прошлом году нарастила поставки яиц в Россию.

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