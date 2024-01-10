Стали известны самые популярные направления отдыха россиян в новогодние праздники

Самыми популярными направлениями для россиян на новогодние праздники стали Египет (25% туристов), Санкт-Петербург (22%), ОАЭ (14%), Турция (13%) и Таиланд (11%). Об этом свидетельствует исследование страховой компании «Росгосстрах» и сервиса бронирования туров Travelata.ru, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Средний чек за тур в Египет вырос по сравнению с прошлым годом на 59 тыс. рублей и составил 220,5 тыс. рублей. Самым дорогим оказался Таиланд со средним чеком 326 тыс. рублей.

«В этом году число бронирований на новогодние праздники увеличилось на 40%, и это несмотря на серьезный рост цен по всем направлениям. В основном для проживания россияне выбирали отели четырех и пятизвездочные отели 36% и 27% соответственно. Согласно статистике, проживание с завтраками стало самым популярным среди типов питания в отелях — 38%, — рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Путешествуя по России, россияне чаще ездили в Санкт-Петербург, на курорты Сочи и Красной Поляны. На российские направления туристы в среднем тратили 86,6 тыс. рублей.

При оформлении полиса страхования путешественников для новогодних поездок многие россияне выбрали дополнительные риски помимо базового покрытия, предусматривающего оказание медицинской помощи. Самым распространенным из них стал «несчастный случай» (16%). Далее следуют риски «отмена поездки» и «спорт». Наименьшим спросом в новогодние каникулы пользовалось страхование гражданской ответственности и багажа.

До этого стало известно, в каком регионе россияне стали чаще бронировать отели в январе.

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