Без западной помощи на Украине не хватит средств на зарплаты и пенсии

Если в начале 2024 года на Украину не поступят западные транши, в стране возникнут проблемы с зарплатами и пенсиями. Об этом со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко сообщает РИА Новости.

Эти данные подтверждает глава бюджетного комитета Рады Роксолана Подласа: в январе дефицит бюджета Украины оценили в 20 миллиардов гривен.

«На существование киевского режима пока денег хватит, Евросоюз ищет обходные пути. США что-то подкинут в январе-феврале. Всемирный банк даст кредиты. Но власть закручивает гайки по наставлению своих хозяев», — сказал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.

По его словам, до критического «плана Б», когда для покрытия дефицита бюджета украинским властям придется запускать печатный станок, дело пока не дошло. При этом в стране в сторону ужесточения уже началось изменение налогового законодательства, «из населения и мелкого бизнеса выжмут последнее, загонят людей в кредитную кабалу».

8 января депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что вопросы бюджета и производства станут главными в 2024 году.

6 января глава Нацбанка Украины высказался о критической зависимости страны от помощи Запада.

Ранее в Раде заявили о рекордных расходах из бюджета Украины в декабре 2023 года.