Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Без западной помощи на Украине не хватит средств на зарплаты и пенсии

На Украине заявили о зависимости зарплат и пенсий от западной помощи

close
100%
Стрингер/РИА Новости

Если в начале 2024 года на Украину не поступят западные транши, в стране возникнут проблемы с зарплатами и пенсиями. Об этом со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко сообщает РИА Новости.

Эти данные подтверждает глава бюджетного комитета Рады Роксолана Подласа: в январе дефицит бюджета Украины оценили в 20 миллиардов гривен.

«На существование киевского режима пока денег хватит, Евросоюз ищет обходные пути. США что-то подкинут в январе-феврале. Всемирный банк даст кредиты. Но власть закручивает гайки по наставлению своих хозяев», — сказал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.

По его словам, до критического «плана Б», когда для покрытия дефицита бюджета украинским властям придется запускать печатный станок, дело пока не дошло. При этом в стране в сторону ужесточения уже началось изменение налогового законодательства, «из населения и мелкого бизнеса выжмут последнее, загонят людей в кредитную кабалу».

8 января депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что вопросы бюджета и производства станут главными в 2024 году.

6 января глава Нацбанка Украины высказался о критической зависимости страны от помощи Запада.

Ранее в Раде заявили о рекордных расходах из бюджета Украины в декабре 2023 года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами