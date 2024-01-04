«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» 3 января установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Об этом пресс-служба холдинга сообщила в своем Telegram-канале.

«Поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — говорится в сообщении.

Поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.

Предыдущий рекорд по поставкам газа в Китай «Газпром» установил 2 января. В холдинге отмечали, что на 2 января экспорт российского газа в КНР достиг 22,7 млрд кубометров, что на 700 млн кубометров превышает контрактные обязательства «Газпрома» и в полтора раза опережает результаты минувшего года (15,4 млрд куб. м).

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поставки российского газа в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году. Он добавил, что в 2025 году поставки газа в Китай составят 38 млрд кубометров.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что происходит с «Силой Сибири — 2».