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В Думе предложили юридически защитить оставшиеся в России иностранные бренды

Депутат Диденко: оставшиеся в России иностранные бренды нужно поддержать законом

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России нужно разработать систему контрсанкций, которые юридически защитят западные бренды, оставшиеся в России в условиях давления со стороны Запада. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.

«Они заявили, что не хотят уходить из России даже под давлением из-за границы, нам нужно дать им инструменты защиты от этого давления», — заявил депутат.

По его словам, России нет никакого смысла отказываться от «Ашана», организовавшего торговлю продуктами по всей стране, поставок строительной техники Liebherr, услуг компании Lactalis, производящей популярные сыры и кисломолочные продукты и сотен других брендов.

Диденко пояснил, что в ЛДПР видят разработку таких контрсанкционных мер одной из задач нового парламентского цикла.

20 декабря сообщалось, что треть россиян ждут возвращения ушедших брендов электроники.

22 ноября ретейлеры заявили о скором возврате на российский рынок иностранных брендов.

Ранее Lamoda заявила о намерении открыть торговую сеть на базе бывшего Adidas.

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