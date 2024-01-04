В Думе предложили юридически защитить оставшиеся в России иностранные бренды

В России нужно разработать систему контрсанкций, которые юридически защитят западные бренды, оставшиеся в России в условиях давления со стороны Запада. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.

«Они заявили, что не хотят уходить из России даже под давлением из-за границы, нам нужно дать им инструменты защиты от этого давления», — заявил депутат.

По его словам, России нет никакого смысла отказываться от «Ашана», организовавшего торговлю продуктами по всей стране, поставок строительной техники Liebherr, услуг компании Lactalis, производящей популярные сыры и кисломолочные продукты и сотен других брендов.

Диденко пояснил, что в ЛДПР видят разработку таких контрсанкционных мер одной из задач нового парламентского цикла.

20 декабря сообщалось, что треть россиян ждут возвращения ушедших брендов электроники.

22 ноября ретейлеры заявили о скором возврате на российский рынок иностранных брендов.

Ранее Lamoda заявила о намерении открыть торговую сеть на базе бывшего Adidas.