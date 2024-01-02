Путин заявил о том, что инфляция и рост цен в стране являются небольшими и контролируемыми

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция и рост цен в стране находятся под контролем. Об этом глава государства сказал на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского, сообщает ТАСС.

По словам президента, инфляция в России чуть-чуть поднялась и цены подросли. При этом Путин особо подчеркнул, что все находится под контролем.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все социальные обязательства в полном объеме.

В ходе встречи с военными в госпитале им. А. А. Вишневского Путин также сказал, что несмотря на то, что Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли.

14 декабря президент России заявил, что власти не прекратят исполнение социальных обязательств, несмотря на увеличение издержек, связанных с обороной.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.