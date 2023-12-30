Россия вошла в топ-5 мировых экономик по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале отмечается, что 2023 год стал успешным для России вопреки западным прогнозам. Минэкономразвития оценило рост ВВП в 3,5%. Прибыль предприятий увеличилась на 24 процента. Нефинансовая сфера зарабатывает в разы больше.

Россия компенсировала потери прошлого года. Также в статье говорится, что ВВП РФ сейчас больше, чем до антироссийских санкций со стороны западных стран.

За девять месяцев 2023 года прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей и на четверть превысила прошлогоднюю.

Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира наряду с Китаем, США, Индией и Японией.

30 декабря доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков рассказал о роли нефтяной отрасли в экономике России.

Отмечалось, что Минфин России увеличит расходы на экономику на 300 млрд рублей в 2024 году.

До этого Минэкономразвития России улучшило оценку роста ВВП в этом году.

Ранее на Западе назвали рекордным рост российской промышленности.