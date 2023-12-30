России предрекли роль крупнейшего поставщика газа в Китай в 2024 году

Россия в следующем году может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай, обогнав Туркмению. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба «Валдай» Алексей Гривач.

«Поставки в Китай продолжат расти в соответствии с контрактом на поставку по «Силе Сибири». КНР уже в текущем году стал крупнейшим импортером российского трубопроводного газа. В следующем году он упрочит свое лидерство», — подчеркнул Гривач.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман предположил, что поставки российского газа в КНР по «Силе Сибири» в 2024 году должны увеличиться до 30 млрд кубометров против 22-23 млрд кубометров в 2023-м.

Эксперты отметили, что Россия может нарастить поставки газа в государства Центральной Азии, в том числе Казахстан и Узбекистан. По оценке Кауфмана, в перспективе двух-трех лет объем поставок в Среднюю Азию может увеличиться до 10 млрд кубометров в год.

17 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что экспорт российского газа в Китай по итогам 2023 года по «Силе Сибири» превысит 22 млрд кубометров, прописанных в контракте.

Ранее сообщалось, что Газпром резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири».