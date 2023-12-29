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Бизнесмен Троценко продал 69% инфраструктурной корпорации АЕОН

Бизнесмен Троценко сократил долю в инфраструктурной корпорации АЕОН до 31%

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бизнесмен Роман Троценко продал долю в 69% в холдинговой группе «Инфраструктурная корпорация АЕОН». Об этом сообщает РБК.

Генеральный директор инфраструктурной компании Дмитрий Мироненок приобрел 36% доли Троценко, а руководитель угольного подразделения группы Александр Орехов купил 33%. Орехов также получит пост председателя совета директоров АЕОН.

На балансе компании, в которой прошла сделка, находятся все угольные активы группы. Отмечается, что Троценко уменьшил свою долю в связи с желанием сконцентрироваться на благотворительных проектах в сфере развития городской среды и образования.

24 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает Росбанку приобрести акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний у французского финансового конгломерата Societe Generale.

Ранее Путин наделил ЦБ новыми полномочиями.

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