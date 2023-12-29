В Кремле заявили, что тема с «Балтикой» хорошо известна президенту

О теме защиты товарных знаков российских компаний за рубежом хорошо знает президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Carlsberg и «Балтикой». Об этом сообщает РИА Новости.

До этого газета «Ведомости» написала, что компания «Балтика» обратилась к руководителю администрации президента Антону Вайно просьбой помочь защитить ее товарные знаки за рубежом. В статье обратили внимание на продолжающееся противостояние «Балтики» и датской Carlsberg за право использования ряда товарных знаков.

«То, что эта тема есть, <…> об этой теме хорошо известно президенту, это я вам могу подтвердить», — сказал представитель Кремля, уточнив, что никогда не комментирует служебную переписку.

Он обратил внимание, что российские власти будут защищать отечественных производителей до конца.

18 декабря суд позволил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg.

Ранее Carlsberg пригрозила России судом.