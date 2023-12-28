Евро опустился ниже 100 рублей

Курс европейской валюты в ходе торгов в четверг, 28 декабря, на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 15:04 по московскому времени, евро снижался на 1,17%, до 99,99 рубля. К 15:08 евро был на отметке 99,98 рубля.

Вместе с тем курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря.

До этого стало известно, что аналитики прогнозируют укрепление рубля до 85-88 рублей за доллар в первом квартале 2024 года. Аналитик SberCIB Юрий Попов ожидает роста рубля до 85 за доллар к концу марта. Он отметил, что причиной станет продажа валюты ЦБ по бюджетному правилу. Эксперт Росбанка Юрий Тулинов прогнозирует курс 88 рублей за доллар в первом квартале 2024 года.

Ранее аналитик спрогнозировал повышенную волатильность рубля с 25 по 29 декабря.