«Уралхим» отправил гуманитарную партию в Нигерию

Группа «Уралхим» отправила из Латвии гуманитарную партию калия объемом более 34 тыс. тонн в Нигерию. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению «Уралхима», ставка осуществляется при содействии Всемирной продовольственной программы ООН. Компания при этом оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.

Партия для Нигерии является пятой гуманитарной поставкой удобрений группы в Африку. С конца 2022 года «Уралхим» бесплатно направил континенту более 134 тыс. тонн удобрений: более 111 тыс. тонн из портов и со складов Евросоюза при поддержке программы ООН в Малави, Кению, Зимбабве и теперь — в Нигерию.

6 декабря президент России Владимир Путин анонсировал возможное появление совместной компании Российской Федерации и Саудовской Аравии по производству удобрений.

До этого заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев сообщал, что несмотря на общее снижение товарооборота с государствами АСЕАН, Российская Федерация увеличила поставки туда отдельных товаров, в первую очередь удобрений.

Ранее в АСЕАН предложили новый маршрут для поставок российского зерна.