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Власти могут расширить лимит обмена замороженными активами

Минфин не исключил увеличения суммы обмена активами на втором этапе

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Владимир Баранов/РИА Новости

Второй этап обмена замороженных в Евросоюзе и России активов может охватить инвесторов с более крупным объемом вложений по сравнению с лимитом первого этапа (100 тысяч рублей). Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в эфире РБК.

По данным Чебескова, власти рассматривают первый этап с лимитом 100 тысяч рублей на гражданина как охватывающий большое количество людей с небольшими вложениями.

«Потом мы бы хотели сделать следующий этап — либо расширить сумму для этих средств, либо расширить тех участников, которые получают возможность обменивать», — сказал Чебесков.

По его словам, в настоящее время власти сосредоточены на розничных инвесторах, но проблема есть и у институциональных. Чебесков выразил надежду, что правительственная комиссия уже в начале января сможет рассмотреть первые заявки на обмен активами.

До этого президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским инвесторам подавать заявки на продажу заблокированных бумаг на сумму до 100 тысяч рублей. По оценкам Минфина, такой лимит охватывает около 2,5 миллионов граждан из 3,6 миллионов, чьи активы заблокированы.

Ранее ЦБ выразил уверенность, что обмен замороженными активами инвесторов не будет запущен до конца года.

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