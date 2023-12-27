Шохин объяснил согласие российского бизнеса на повышение налогов

Российский бизнес согласен даже на повышение налога на прибыль после последних действий властей в области сборов денег. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в эфире телеканала РБК.

Он уточнил, что введенные властями налог на сверхприбыль и экспортные пошлины стали проблемой для бизнеса из-за своей внезапности.

«Лучше повышение налога на прибыль, чем такие экзотические налоги. В том числе потому, что налог на прибыль платят те, у кого она есть, — чем больше прибыль, тем больше они платят», — подчеркнул Шохин.

По его словам, предприниматели смогли донести свою позицию до президента России Владимира Путина и правительства РФ, о чем свидетельствует поручение проработать вариант изменения налоговой системы. По прогнозам Шохина, новые правила могут вступить в силу в 2025 году.

Путин 25 декабря подписал закон, который предоставит правительству право на то чтобы снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. До этого Шохин заявил, что многие российские компании после введения экспортных пошлин приостановили проекты, которые входят в соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Экспортные пошлины были введены в конце сентября. Размер пошлины составляет от 4% до 7% таможенной стоимости, для удобрений — до 10%.

Ставка налога на сверхприбыль достигает 10%. Компании могли снизить ее до 5%, внеся авансовый платеж до 30 ноября 2023 года. Под новый налог попали организации с прибылью от 1 млрд рублей в 2021-2022 годах. Глава Минфина РФ Антон Силуанов 26 декабря сообщил, что в бюджет поступило 315 млрд рублей в рамках этого сбора.

Ранее Forbes узнал о планах ввести в РФ дифференцированную ставку налога на прибыль.