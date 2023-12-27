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Сотрудники «Роснефти» разработали поисковую систему на основе ИИ

Робототехники «Роснефти» победили в конкурсе «Экстренный поиск»

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Робототехники уфимского научного института «Роснефти» победили в конкурсе национальной технологической инициативы Up Great «Экстренный поиск», сообщается на сайте компании.

Сотрудники «Роснефти» разработали поисковую систему на основе искусственного интеллекта. Как уточнили в компании, разработка автоматически определяет местонахождение человека в труднодоступных местах при сложных погодных условиях.

«Нейросеть с высокой точностью определяет объекты и их координаты с высоты до 90 метров, и отображает их на электронной карте. Разработка команды признана лучшей среди 140 команд из 45 регионов России, а ее авторы получили денежный приз в размере 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты компании для решения задач по поиску объектов использовали собственное программное обеспечение и квадрокоптер, оснащенный камерами высокого разрешения.

При этом в систему загрузили топографические данные, а также фотоснимки, сделанные в разное время года и в различных погодных условиях. Как уточнили в «Роснефти», система разрабатывалась более двух месяцев. Во время теста в финале конкурса нейросеть показала лучший поисковый результат, обнаружив 16 «пропавших» человек из 18.

На основе полученного опыта программисты планируют продолжить развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для решения производственных задач компании. Предполагается, что подобные решения могут найти применение в мониторинге объектов на месторождениях «Роснефти».

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