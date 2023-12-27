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Стало известно, какую сумму россияне планируют потратить на подготовку к Новому году

«Выберу.ру»: 44% россиян планируют потратить на Новый год около 10 тыс. рублей

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Shutterstock

Около 44% опрошенных россиян планируют потратить на подготовку к Новому году не более 10 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», опросившие 5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах-миллионниках, копия опроса есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Еще 24% россиян выделят на новогоднюю атрибутику и сюрпризы для близких от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. 27% респондентов готовы вложить в создание праздничной атмосферы дома и подарки от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

По словам опрошенных, эти средства пойдут на покупку елочных игрушек, гирлянд, свечей и новой посуды для сервировки стола. В качестве подарков россияне чаще всего выбирают сладости, алкоголь, косметику, сертификаты или электронику.

Лишь 5% респондентов признались, что к празднику готовятся целый год и не жалеют на это средств. Они готовы потратить более 100 тыс. рублей, чтобы с размахом отметить Новый год, а также на подарки и досуг.

Как отметила Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру», в целом 56% россиян не планируют экономить на создании праздничной атмосферы и подарках. Однако значительная часть — 44% — намерены сократить бюджет. Это может быть связано с желанием снизить долговую нагрузку к концу года, уточнила эксперт.

По словам Романенко, подобное разумное отношение к финансам формирует правильные привычки, которые можно перенести в 2024 год.

До этого стало известно, что более четверти россиян потратят свыше 50 тыс. рублей на новогодние подарки.

Ранее финансовый консультант рассказала про самые обманчивые способы экономить.

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