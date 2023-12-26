Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Завершение реорганизации «Яндекса» отложено на год

Reuters: «Яндекс» планирует закончить реструктуризацию в 2024 году

close
100%
Пресс-служба «Яндекс»

Завершение реструктуризации голландской холдинговой компании «Яндекса» Yandex N.V. будет отложено до 2024 года. Об этом сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров, в беседе с агентством Reuters.

По данным одного из собеседников издания, компания добилась «большого прогресса» и передала все документы юристам. Однако неясно, будет ли работа завершена в этом месяце.

Другой источник отметил, что «Яндекс» попытается закончить сделку в первом квартале 2024 года. В компании от комментариев отказались. Как сообщает агентство, «Яндекс» пытается добиться того, чтобы некоторые его структуры сохранили доступ к западным рынкам, несмотря на санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине.

Ранее планировалось завершить сделку до конца 2022 года — в декабре. В отчетности за третий квартал IT-компания отмечала, что намерена вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Издание напоминает, что любая сделка по реструктуризации потребует одобрения как акционеров «Яндекса», так и российского правительства. «Яндекс» отказался комментировать Reuters и Forbes ход реструктуризации.

25 декабря ЦБ зарегистрировал выпуск акций новой компании МКАО «Яндекс», которая создается в Калининграде.

На прошлой неделе автодилер «Рольф» перешел под контроль государства.

Ранее треть россиян рассказала, что ждет возвращения ушедших брендов электроники.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами