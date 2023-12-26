Завершение реорганизации «Яндекса» отложено на год

Завершение реструктуризации голландской холдинговой компании «Яндекса» Yandex N.V. будет отложено до 2024 года. Об этом сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров, в беседе с агентством Reuters.

По данным одного из собеседников издания, компания добилась «большого прогресса» и передала все документы юристам. Однако неясно, будет ли работа завершена в этом месяце.

Другой источник отметил, что «Яндекс» попытается закончить сделку в первом квартале 2024 года. В компании от комментариев отказались. Как сообщает агентство, «Яндекс» пытается добиться того, чтобы некоторые его структуры сохранили доступ к западным рынкам, несмотря на санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине.

Ранее планировалось завершить сделку до конца 2022 года — в декабре. В отчетности за третий квартал IT-компания отмечала, что намерена вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Издание напоминает, что любая сделка по реструктуризации потребует одобрения как акционеров «Яндекса», так и российского правительства. «Яндекс» отказался комментировать Reuters и Forbes ход реструктуризации.

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