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Силуанов рассказал, сколько российские власти собрали от налога на сверхприбыль

Силуанов: сбор от налога на сверхприбыль в России составил 315 млрд рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Поступления в российский федеральный бюджет от налога на сверхприбыль сейчас составили 315 млрд рублей. Такую статистику привел министр финансов России Антон Силуанов.

«В бюджете было заложено 300 млрд [рублей], на сегодняшний день эта цифра — 315 млрд [рублей] уже поступило в федеральный бюджет от этого налога», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».

6 декабря Силуанов назвал опыт введения в России налога на сверхприбыль «успешным» и уточнил, что благодаря ему российские власти собрали на эту дату 305 млрд рублей. Ранее Силуанов говорил о 40 млрд рублей на 20 ноября. По его словам, основные выплаты по налогу приходятся на ноябрь-декабрь. Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин прогнозировал, что к концу ноября заплатят 3/4 всех компаний, подпадающих под сбор.

Ставка налога на сверхприбыль составляет 10%. Компании могли снизить ее до 5%, внеся авансовый платеж до 30 ноября 2023 года. Под новый налог попали организации с прибылью от 1 млрд рублей в 2021-2022 годах.

Ранее Forbes узнал о планах ввести в РФ дифференцированную ставку налога на прибыль.

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