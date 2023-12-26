В РФИ рассказали, как экспортеры справляются с проблемой «круговорота рублей»

Российские экспортеры на фоне обязательной продажи валютной выручки справляются с возникшим «круговоротом рублей» в индивидуальном порядке. Об этом РБК сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Круговорот рублей» представляет собой ситуацию, при которой экспортеры обязаны частично конвертировать свои рублевые доходы в валюту за рубежом, возвращать ее в Россию и снова обменивать на рубли. В эту ситуацию попали некоторые компании, которые подпали под действие президентского указа о репатриации валютной выручки.

Для компаний, главным образом, это создает проблему дополнительных комиссионных издержек на конвертацию валюты.

«В нормативных документах заложена гибкость для экспортеров, у которых рублевая выручка преобладает. Для этого существует механизм межведомственной комиссии при Минфине России, которая может рассмотреть соответствующее обращение экспортера и пороговое значение изменить в каждом конкретном случае», — заявил Негляд.

Он добавил, что в отношении каждого конкретного экспортера существует возможность принятие точечного решения.

До этого финансист заявил, что цены на нефть сейчас не сразу влияют на курс рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после нового заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.