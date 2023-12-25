Путин рассказал о беспошлинном доступе товаров ЕАЭС на рынок Ирана

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободной торговле с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок ИРИ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, соглашение может иметь серьезное значение в контексте связей ЕАЭС с Ираном. Он подчеркнул, что после вступления документа в силу большая часть категорий товаров, которые производятся в союзе, получат беспошлинный доступ на иранский рынок, который насчитывает около 90 млн человек.

Путин добавил, что нетарифные барьеры будут снижены.

До этого стало известно, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном на церемонии в Санкт-Петербурге.

В результате стороны ожидают значительного роста поставок продовольственной и промышленной продукции, что должно привести к увеличению оборота втрое, до $18-20 млрд в течение пяти-семи лет.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.