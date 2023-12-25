Во Франции отметили рост российской экономики

Российская экономика растет быстрее европейской, несмотря на конфликт на Украине, санкции и противостояние с Западом. Об этом заявил глава международной редакции журнала L'Express Шарль Аке.

По его словам, российская экономика растет быстрее, чем экономика еврозоны, также на семь с половиной процентов выросло промышленное производство.

Аке также считает, что население России поддерживает Путина по вопросам спецоперации.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК рассказала, что Россия смогла ответить на основные санкционные вызовы. Несмотря на это, она призвала не впадать в искушение и не думать, что теперь «нам море по колено».

По ее словам, первый санкционный удар на себя принял финансовый сектор, но в целом удалось сохранить финансовую стабильность в стране. Набиуллина добавила, что структурная перестройка экономики в России идет достаточно быстрыми темпами.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.