Минфин России выплатил купон по евробондам на сумму 36,2 млрд рублей

Министерство финансов России выплатило купон по евробондам, у которых сроки погашения в 2027, 2028 и 2047 годах на сумму 36,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 36,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Российской Федерации выплатило в рублях купон по выпускам суверенных евробондов с погашением в 2027 и 2032 годах. Как сообщает Минфин, платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил «средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,6 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)».

До этого частные инвесторы призвали российское правительство ввести ограничения на объемы государственного кредитования Белоруссии, а также прекратить предоставлять займы из-за невыплат Минска по бондам. Соответствующее обращение направлено заместителю министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ увеличит продажи валюты почти в 10 раз.