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В России могут отменить налог для торговых сетей при фудшеринге

В СФ предложили отменить налог для магазинов при раздаче продуктов нуждающимся

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Совете Федерации разработали законопроект об отмене НДС при передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно документу, торговые сети будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (до 20%) при фудшеринге. Как поясняется в записке, сейчас бизнесу выгоднее выбросить такие продукты, чем отдать, поскольку при передаче на благотворительность нужно доплатить НДС.

По словам автора инициативы сенатора Андрея Кутепова, речь идет о продуктах, срок годности которых истекает на 2/3 или 3/4. Просроченные товары раздавать запрещено. Проект направлен на отзыв в правительство РФ. Кутепов отмечает, что безвозмездная передача продуктов — это альтернатива их утилизации и помощь нуждающимся гражданам.

В конце октября стало известно, почему ученики в России не хотят есть в школьных столовых.

Ранее россияне стали чаще жертвовать на благотворительность.

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