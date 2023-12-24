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Стало известно, в какой стране новогоднее блюдо дешевле всего

РИА Новости: самый дешевый новогодний ужин — в Венгрии

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Depositphotos

Самое дорогое традиционное блюдо на новогоднем столе — в Японии, самое бюджетное — в Венгрии. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Эксперты проанализировали стоимость привычных новогодних блюд в разных странах мира. В Японии за тарелку лапши соба с темпурой придется заплатить порядка $10,8. Это блюдо символизирует переход в новый год.

В Венгрии самая дешевая закуска — фаршированная капуста по цене $2,5 за порцию. Во Франции традиционно подают индейку — $6,2 за порцию и фуа-гра ($35 за баночку). В США индейка обойдется в $2,9 за порцию.

В России новогодние столы украшают «Оливье» ($2,2) и бутерброды с икрой ($1,6). В анализ также вошла стоимость овощей, фруктов, мяса, сыра, выпечки, алкоголя. Самый дорогой «комплект» оказался во Франции — $189,3. В США он стоит $138, в Японии — $126, в Венгрии — $78. В России набор обойдется в $56,8.

До этого россиянам назвали продукты, которые не стоит сочетать на новогоднем столе.

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