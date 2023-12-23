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Силуанов планирует участвовать в программе долгосрочных сбережений граждан

Силуанов заявил о планах участвовать в программе долгосрочных сбережений граждан

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Минфина России Антон Силуанов собирается участвовать в программе долгосрочных сбережений граждан, которая заработает со следующего года. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Буду участником этих сбережений обязательно», — сказал Силуанов, добавив, что программа была разработана его ведомством совместно с Центральным Банком.

Министр отметил, что в рамках программы можно будет откладывать средства, например на важные события в жизни.

«Или можно откладывать сбережения на то, чтобы после выхода на пенсию иметь дополнительный доход», — сказал он.

Добровольная программа долгосрочных сбережений заработает с 2024 года. Чтобы в ней участвовать, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. В конце этого срока или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин граждане получат право на выплаты не менее чем на 10 лет или пожизненно.

В середине декабря эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала «Газете.Ru», как россиянам увеличить размер пенсии в 2024 году. По ее словам, прежде всего нужно быть официально трудоустроенным и получать белую зарплату,

Кроме того, можно «докупить» стаж и баллы, если таковых не хватает, или выйти на пенсию позже положенного срока. Четвертый и пятый способы — негосударственное пенсионное обеспечение и программа долгосрочных сбережений.

Ранее Силуанов назвал любимый мультфильм по финансовой грамотности.

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