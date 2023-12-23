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В Стамбуле расселят 1,5 млн жителей

Эрдоган объявил о программе реновации для 1,5 млн жителей Стамбула

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Depositphotos

В Турции готовятся к запуску программы реновации, в рамках которой в течение пяти лет будут расселены полтора миллиона жителей Стамбула. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана сообщает ТАСС.

«В Стамбуле насчитывается порядка 7,5 млн строений, в том числе 6 млн жилых домов. 600 тыс. из них должны в первоочередном порядке попасть под реновацию. Наша цель — переселить в течение пяти лет жителей 1,5 млн домов, которые считаются опасными для проживания», — сказал Эрдоган.

Планы по строительству сейсмостойкого жилья и других зданий стали актуальны в Турции после серии мощных землетрясений, произошедших в стране в первой половине 2023 года.

В марте заявлялось, что более 820 тыс. зданий в Турции нельзя использовать после землетрясений.

Землетрясения меньшей мощности продолжаются в Турции и сейчас.

Ранее в Турции спрогнозировали разрушение 600 тыс. квартир при землетрясении магнитудой 7,0.

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