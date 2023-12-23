Тарифы на ЖКУ в новогодние праздники предложили снизить

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский предложил снизить тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ряда категорий россиян во время новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, тарифы ЖКУ можно было бы снизить в эти дни для многодетных семьей, семей с ребенком-инвалидом, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также неработающих пенсионеров. Он отметил, что такая мера снизила бы финансовую нагрузку на наиболее социально незащищенные слои населения.

Предложение о снижении ЖКУ для ряда категорий россиян на новогодних праздниках, намеченных с 2024 на 2025 год, направлено на рассмотрение в Минстрой.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и льготников. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Комиссию не будут взимать за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату с тех, кто нуждается в социальной поддержке.

19 декабря заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов рассказал, что россияне могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если откажутся от ненужных услуг. Так, например, можно отключить радиоточку, телевизионную антенну и городской телефон, если они не используются.

До этого Андрей Костянов говорил, что россияне могут потребовать перерасчет за ЖКУ, если они были оказаны некачественно.

Ранее Путин призвал сделать статус многодетной семьи всероссийским.