Путин поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с Днем энергетика. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

В своем послании Путин подчеркнул, что энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики и играет ключевую роль в укреплении энергетической безопасности страны, развитии промышленного производства, а также сельского хозяйства и бизнеса.

Президент также отметил достижения отрасли, в числе которых модернизация генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, а также широкое внедрение современных цифровых и ресурсосберегающих технологий.

18 декабря Путин поздравил сотрудников Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) с полувековым юбилеем.

В начале ноября Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности мер по IT-безопасности России. На нем с докладом выступил директор ФСТЭК Владимир Селин.

Ранее в «Газпроме» заявили о спаде спроса на газ в ЕС.