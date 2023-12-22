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Акции компании «Рольф» перейдут во временное управление Росимущества

Президент РФ Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» и ее дочерних предприятий во временное управление Росимущества. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу, во временное управление переходят 660 759 610 акций «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс». Под временное управление также попадут все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

В сентябре Черемушкинский суд Москвы приговорил директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в выводе из России почти 4 млрд рублей.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

Компания-автодилер «Рольф» была основана в 1991 году. Занимается продажей новых автомобилей и машин с пробегом, мототехники, автомобильных аксессуаров, сервисным обслуживанием, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.

Ранее в OMV начали изучать указ Путина по активам России.

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