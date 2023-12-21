На Северном морском пути установлен новый рекорд грузоперевозок

По Северному морскому пути в 2023 году перевезено 35 млн тонн грузов, что стало новым рекордом грузоперевозок в современной истории России. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Росатом».

Отмечается, что предварительное подведение итогов этого года состоялось на площадке ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2021 году. Тогда значение этого показателя составило 34,9 млн тонн.

«Сегодня, как раз буквально в ночные часы, 35-миллионная тонна была перевезена, и до конца года ежедневно планируем перевозить по 100 тыс. тонн. В итоге стремимся к 36 млн тонн. В 1987 году в Советском Союзе рекорд перевозок по СМП составил 7 млн тонн. Сегодня в ночные часы в России поставлен новый исторический рекорд, перевезена 35-миллионная тонна», — отметил спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

По его словам, в прошлом году, несмотря на значительный рост перевозок российских компаний, падение транзитного грузопотока вследствие геополитических факторов превысило 90%. В 2022 году было перевезено 34,117 млн тонн.

«Уже в этом году был поставлен новый рекорд — рекорд транзитного грузопотока, который был полностью восстановлен: перевезли 2 млн 127 тыс. тонн. Этот груз был перенаправлен с Суэцкого канала на Северный морской путь. Этот рекорд стал возможен благодаря труду тысяч людей, работающих в Арктике компаний», — добавил он.

Панов подчеркнул, что Северный морской путь определен президентом России Владимиром Путиным одним из стратегических приоритетов развития.

Как отметили в «Росатом», грузопоток в акватории Северного морского пути демонстрирует стабильный рост. При этом госкорпорация проводит большую работа по созданию привлекательных условий для работы в Арктике.

Советник гендиректора ФГУП «Атомфлот» Андрей Теницкий рассказал, что на сегодняшний день 34% работников Росатомфлота — младше 35 лет.

«Арктика интересна юношам и девушкам. Молодежь привлекает работа на новых универсальных атомных ледоколах: современное отечественное оборудование, уникальные технологии и надежность. Но на этих судах есть и заметный карьерный рост», — добавил он.

В «Росатоме» считают, что новые рекорды Северного морского пути демонстрируют перспективность создания единого логистического пространства страны.