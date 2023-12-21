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Россия вложит средства в свое продвижение среди зарубежных туристов

ААТР: Россия вложит в свое продвижение за рубежом 300-400 млн рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Россия вложит 300-400 млн рублей на свое продвижение за рубежом с целью увеличения въездного турпотока. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Наш бизнес принимал активное участие в крупных выставках на пространстве СНГ. И мы видим увеличение турпотока в Санкт-Петербург по результатам наших встреч и переговоров. Туристы приезжают семьями, у них нет языкового барьера. Мы и дальше будем участвовать в выставках в Баку, в Ташкенте и так далее», – заявил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Обсуждение этого вопроса прошло на Петербургском международном туристическом форуме «Travel Hub. Путешествуй!». В рамках дискуссии было заявлено о запланированном увеличении бюджета на рекламу и продвижение России за рубежом до 300-400 млн рублей.

В публикации отмечается, что российская туристическая отрасль не намерена ограничиваться своим продвижением в СНГ. По словам представителя Минэкономразвития Игоря Максимова, в 2024 году будет запущена новая программа, представляющая туристические возможности России в странах Азии и Ближнего Востока.

В числе стран, с которыми расширяется сотрудничество по привлечению туристов, названы Бахрейн, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Китай и Иран.

18 декабря о перспективных направлениях взаимодействия двух стран, включая туризм, рассказал посол Уганды.

14 декабря темпы развития внутреннего туризма в России оценил президент Владимир Путин.

Ранее в Петербурге подвели итоги премии для компаний делового туризма.

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