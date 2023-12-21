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ЦБ считает ипотечный кризис в России маловероятным

ЦБ: в РФ нет кредитов с плавающей ставкой, ставшей причиной кризиса в США

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вероятность развития в России ипотечного кризиса, подобного американскому в 2008 году, минимальна. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на мнение директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.

«В США к кризису привело сочетание нескольких факторов. Один из ключевых — большая доля выданных тогда ипотечных кредитов приходилась на займы с плавающей ставкой. Когда процентные ставки выросли, увеличился и ежемесячный платеж. Многие должники не смогли его платить, что и спровоцировало обвал», — отметил Данилов.

По словам Данилова, в РФ ипотека выдается только по фиксированной ставке, которая не меняется в течение всего срока кредита. Поэтому сценарий, когда платеж вырастает в полтора раза за короткий срок, у нас невозможен.

Вместе с тем российский ипотечный рынок не лишен потенциальных рисков, предупредил представитель ЦБ. Например, у заемщика может упасть доход из-за кризиса в экономике. И если после реструктуризации и ипотечных каникул его финансовое положение не улучшится, банк продаст квартиру. А при обесценивании недвижимости ее стоимости может не хватить для погашения долга.

Еще один момент — сейчас ипотеку все чаще берут менее состоятельные люди, у которых нет «подушки безопасности». По оценкам ЦБ, до 6% должников для первоначального взноса приходится занимать потребительский кредит.

На прошлой неделе правительство РФ отреагировало на поручение Путина продлить семейную ипотеку.

Ранее эксперт предсказал переход ипотеки на индивидуальные ставки.

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