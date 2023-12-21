Стало известно, в какой город россияне летали намного чаще в 2023 году

В 2023 году 77% всех бронирований авиабилетов россиян пришлось внутренние рейсы. Самыми быстрорастущими направлениями года стали Оренбург, Грозный, Ижевск, Хабаровск и Владивосток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Авиасейлс.

Доля бронирований авиабилетов в Оренбург выросла на 74% за последний год. В 2023 году город стал двадцатым популярным направлением наравне с Омском. В 2022 году Оренбург занимал 32 строчку. Россияне в этом году летали туда в среднем за 11 100 рублей туда-обратно. Чаще всего город посещали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Калининграда.

Грозный тоже стал популярнее за 2023 год — авиабилеты туда бронировали на 58% чаще. В 2023 году направление поднялось с 23 на 12 место по количеству бронирований и обогнало Красноярск. Средний чек на полеты в Грозный и обратно составил 12 200 рублей. В город прилетали чаще остальных пассажиры из столицы, Петербурга и Казани, Стамбула и Уфы.

В этом году на 54% выросла доля бронирований в Ижевск. Город поднялся на десять строчек и стал 29-м по популярности наряду с Архангельском. В Ижевск в среднем летали за 11 400 рублей из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Калининграда.

Доля бронирований в Хабаровск увеличилась на 23%. Дальневосточный город поднялся с 35 на 31 строчку в списке самых бронируемых сразу после Архангельска. Средний чек на полеты в Хабаровск составил 23 000 рублей. Направление чаще всего выбирали пассажиры из Москвы, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Владивостока и Благовещенска.

Также на 23% выросла доля бронирований во Владивосток. Направление заняло 23-ю строчку — на пять строчек выше, чем год назад, и на одну строчку выше Саратова. Авиабилеты во Владивосток бронировали в среднем за 26 300 рублей туда-обратно из Москвы, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Петербурга и Петропавловска-Камчатского.

В Авиасейлс в декабре 2023 года проанализировали изменение спроса на авиа-направления у россиян за последний год.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда продаются самые дешевые авиабилеты на новогодние праздники.