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В Минэнерго оценили уровень газификации России в 2023 году

Шульгинов: уровень газификации в России в 2023 году достигнет показателя в 73,8%

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Пресс-служба «Единой России»

Уровень газификации российских регионов по итогам текущего года сможет достичь планового показателя в 73,8%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия 24», оценивая итоги 2023 года.

«Газификация достигнет целевого значения 73,8%», — сказал Шульгинов в интервью. Министр отметил, что газовая отрасль России на протяжении года увеличивала поставки топлива на внутренний рынок.

При этом он заметил, что прогноз газификации на 2024 год подразумевает рост планового показателя.

В эфире Шульгинов также подчеркнул, что Минэнерго России не фиксирует проблем с обеспечением потребителей топливом на фоне падения цен на бирже.

До этого президент страны Владимир Путин поручил реализовать план по газификации российских регионов.

В ноябре сообщалось, что участники СВО и люди с ограниченными возможностями смогут получать субсидии на газификацию.

Ранее аналитик объяснил, почему нужно заняться газификацией территорий России.

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