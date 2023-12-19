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«Газпром» подал в суд на «Нафтогаз»

«Газпром» оспорил в суде иск «Нафтогаза» на $5 млрд за Крым

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Global Look Press

«Газпром» направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление к «Нафтогазу Украины». Об этом свидетельствует иск в картотеке арбитражных дел.

Российская компания требует запретить украинскому «Нафтогазу» вынесение решения международного арбитражного суда о взыскании с «Газпрома» задолженности за транзит газа, об этом сообщает ТАСС.

Осенью 2022 года «Нафтогаз» подал иск против российского газового холдинга в Международный арбитраж. Украинская сторона обвиняет «Газпром» в несвоевременной оплате транзита топлива по территории страны. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал эти претензии необоснованными.

Кроме того, «Нафтогаз» требует в международном трибунале взыскать с России $5 млрд компенсации за потерю активов в Крыму. Ранее украинская компания оценивала ущерб в $10 млрд. В «Газпроме» считают эти претензии незаконными.

Через Украину в Европу идут остаточные объемы российского газа. В мае 2022 года Киев сократил прокачку, сославшись на форс-мажор из-за потери контроля над станцией «Сохрановка» в ЛНР. В «Газпроме» не увидели для этого оснований.

Ранее в «Газпроме» рассказали о пути российского газа через Украину.

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