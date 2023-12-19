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Стало известно, как санкции повлияли на работу российской финансовой разведки

Росфинмониторинг заявил о продолжении работы после введения санкций ЕС

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Depositphotos

В Росфинмониторинге заявили, что введенные Евросоюзом ограничительные меры не повлияют на деятельность ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Оно по-прежнему будет реализовывать возложенные на него полномочия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Как отметили в российской финансовой разведке, основанием для включения ее в санкционный список ЕС стало выполнение функции по формированию перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Этот функционал положительно оценивала в 2019 году международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

«С тех пор порядок работы по ведению перечня не менялся. Росфинмониторинг продолжит реализацию всех возложенных на него полномочий», — подчеркнули в ведомстве.

При этом там отметили, что ряд «недружественных стран» еще до введения антироссийских санкций по политическим причинам в одностороннем порядке прекратил обмен информацией с РФ. Несмотря на это, Росфинмониторинг продолжит развивать сотрудничество с заинтересованными в борьбе с финансовыми преступлениями странами.

Накануне ЕС опубликовал 12-й пакет санкций против России.

Ранее в Госдуме назвали число введенных против РФ санкций.

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Санкции против России
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