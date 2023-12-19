Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВФ одобрил план по увеличению размера квот стран-участниц на 50%, до $960 млрд

Руководство МВФ одобрило план по увеличению размера квот на 50%, до $960 млрд

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 50%, до $960 млрд размер квот, вносимых государствами-участниками пропорционально их текущим квотам в организации. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ сообщает ТАСС.

В документе говорится, что высший директивный орган фонда — совет управляющих утвердил увеличение квот стран — членов МВФ на $320 млрд.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что это снизит зависимость фонда от заемных ресурсов и восстановит первостепенную роль квот в потенциале кредитования. Она выразила надежду, что государства — члены МВФ своевременно выполнят это соглашение.

Если страны — участницы фонда согласятся с увеличением квот, то решение вступит в силу 15 ноября 2024 года. Для его утверждения во многих странах потребуется внести изменения в национальное законодательство.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Всемирный банк и Международный валютный фонд отдают приоритет Украине, нанося ущерб остальным государствам.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами