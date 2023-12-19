МВФ одобрил план по увеличению размера квот стран-участниц на 50%, до $960 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 50%, до $960 млрд размер квот, вносимых государствами-участниками пропорционально их текущим квотам в организации. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ сообщает ТАСС.

В документе говорится, что высший директивный орган фонда — совет управляющих утвердил увеличение квот стран — членов МВФ на $320 млрд.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что это снизит зависимость фонда от заемных ресурсов и восстановит первостепенную роль квот в потенциале кредитования. Она выразила надежду, что государства — члены МВФ своевременно выполнят это соглашение.

Если страны — участницы фонда согласятся с увеличением квот, то решение вступит в силу 15 ноября 2024 года. Для его утверждения во многих странах потребуется внести изменения в национальное законодательство.

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