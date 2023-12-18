Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

Северный морской путь становится более эффективной транспортной артерией, чем Суэцкий канал. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Ни у кого в мире нет таких [мощных ледокольных] судов. Россия — единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот», — сказал Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

По словам президента, Северный морской путь становится более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал.

16 декабря Россия и Китай обсудили развитие Севморпути и страхование проходящих по нему судов.

В тот же день стал известен планируемый объем перевозок по Севморпути в 2024 году.

15 декабря один из крупнейших в мире грузоперевозчиков Maersk сообщил о приостановке контейнерных перевозок через Красное море и Суэцкий канал.

Ранее Китай выразил заинтересованность в использовании Севморпути из-за его длины и безопасности.