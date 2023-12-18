Лавров заявил, что МВФ и Всемирный банк отдают приоритет Украине в ущерб другим странам

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) отдают приоритет Украине, нанося ущерб остальным государствам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

»<…> Всемирный банк и Международный валютный фонд <…> работают с абсолютным приоритетом, уделяемым Украине, в ущерб всем остальным», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, украинские власти имеют преференции, о которых и мечтать не могли «никакие другие члены бреттон-вудских институтов».

Лавров обратил также внимание, что американцы и европейцы уже начинают понимать, что от продолжающейся помощи Украине они не получают «ничего <…> позитивного». Напротив, они начинают испытывать негативное влияние «украинизации всей повестки», которую Запад лоббирует на международной арене.

До этого руководитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина сможет продержаться без финансовой помощи стран Запада лишь около двух месяцев.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.