Названы сроки поставки в Россию беспошлинных турецких яиц

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев заявил, что через 2-3 недели в Россию поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это позволит скорректировать цены внутри страны.

Также он отметил, что в ближайшее время, уже на этой неделе, должны прибыть яйца из Азербайджана.

Патрушев отметил, что яйца — это сезонный продукт, в это время цена него «всегда возрастает».

Он отметил, что пока цены продолжают расти, но после наступления нового года должны снижаться.

14 декабря президент России Владимир Путин принес россиянам извинения за рост цен на яйца и назвал ситуацию результатом сбоя в работе правительства.

15 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно отслеживать и реагировать на случаи необоснованного повышения цен.

Также стало известно, что ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области.

Ранее стало известно, что в ЛНР собираются увеличить производство яиц в 2024 году.