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Тестовый самолет улетел из Краснодара в Минводы

ТАСС: самолет без пассажиров вылетел из Краснодара обратно в Минеральные Воды

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Авиакомпания «Азимут» произвела тестовые полеты из Минеральных вод в Краснодар, по итогам которых будет принято решение возможности снятия авиационных ограничений в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет без пассажиров вылетел из Краснодара обратно в Минеральные Воды. Ранее днем в пятницу авиакомпания «Азимут» выполнила тестовый рейс из Минеральных Вод в аэропорт Краснодара», — говорится в сообщении.

Технический рейс Superjet 100 выполняется для проверки готовности систем и оборудования аэропорта.

Заинтересованность в возобновлении полетов в Краснодар выразили «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и S7. Открытие аэропорта облегчило бы логистику в интересах туристической отрасли на юге России.

Ограничения на полеты в Краснодар для гражданских воздушных судов были наложены в феврале 2022 года после начала СВО.

15 декабря сообщалось, что аэропорт Краснодара организует тесты для проверки готовности служб к открытию.

За день до того президент России Владимир Путин назвал безопасность главным критерием при открытии аэропорта Краснодара.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что аэропорт в Краснодаре открывается благодаря перелому на фронте.

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