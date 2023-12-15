Экс-депутат парламента Франции оценила прием Украины в ЕС

Заместитель председателя партии «Реконкиста» и бывший депутат (2012-2017) Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Марион Марешаль заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет ошибкой, оно окажет крайне негативное влияние на французскую агропромышленность. Об этом сообщает телеканал LCI.

По ее словам, украинская сторона является сельскохозяйственным гигантом, вступление которого в ЕС похоронит французский агропромышленный комплекс.

По словам политика, французские аграрии и так находятся в сложном положении. Она добавила, что Франция импортирует слишком много агропродукции в ущерб собственному производству.

До этого премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европейскому союзу (ЕС) потребуются еще недели, чтобы согласовать финансирование Украины в долгосрочной перспективе.

14 декабря в Брюсселе стартовал итоговый в текущем году саммит премьер-министров и глав государств — членов регионального содружества. Одним из ключевых вопросов, который планировалось рассмотреть в рамках мероприятия, стало согласование программы ЕС по бюджетной помощи Украине на 2024-2027 годы.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.