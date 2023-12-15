Курс доллара на Московской бирже торгуется выше 90 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднимается до 90,08 руб., евро — до 98,99 руб., юаня снижается до 12,64 руб. Это следует следует из данных Мосбиржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 7:04 мск растет на 21 копейку, до 90,08 руб., китайская валюта снижается на 2 копейки, до 12,64 руб., евро — растет на 19 копеек, до 98,99 руб.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на прогноз управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова сообщала, что до конца первого квартала 2024 года курс доллара США может оставаться в коридоре 90-100 руб.

До этого эксперт «Альфа-Форекс» Спартак Соболев прогнозировал, что в декабре доллар может стоить 93,5-95 руб., а европейская валюта — 100-102,5 руб.

В начале ноября министр финансов Антон Силуанов заверил, что курс рубля стабилизировался после ужесточения контроля за возвратом экспортной выручки и сохранится на текущих уровнях.

Ранее правительство спрогнозировало снижение объемов нефтедобычи в России.