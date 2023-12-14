Россиян призвали не ждать падения цен на куриное яйцо

Цены на куриное яйцо в РФ должны стабилизироваться, однако их снижения пока не предвидится. На это указал доцент кафедры предпринимательства и логистики Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Игорь Строганов, передает РИА Новости.

По словам эксперта, в настоящее время правительство страны принимает определенные меры для стабилизации цен на куриное яйцо. Тем не менее данных шагов недостаточно, чтобы его стоимость снизилась в обозримом будущем.

Как указал Строганов, к повышению цен на куриное яйцо привели системные проблемы. В частности, одной из предпосылок стала высокая доля импорта в производстве данных видов продуктов.

«Соответственно, поддерживать производителей в данной ситуации практически бессмысленно — надо выстраивать полную технологическую цепочку выращивания курочки-несушки с мясом и так далее именно в России», — подчеркнул эксперт.

14 декабря президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам года, в ходе которой прокомментировал рост цен на куриное яйцо. Глава государства рассказал, что уже обсудил эту проблему с министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым.

Ранее российский лидер извинился за повышение цен на куриное яйцо.