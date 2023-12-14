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Путин заявил, что Япония не отказывается от российских энергоносителей

Путин заявил, что Япония не отказывается и берет российские энергоносители

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Александр Казаков/РИА Новости

Япония не отказывается и берет российские энергоносители. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, на которой подводит итоги года.

«Кстати сказать, Япония не отказывается и берет. Пожалуйста — берет. Ради бога — пускай дальше это делает, мы не против», — подчеркнул российский лидер.

Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Санкции министерства финансов США, введенные против крупного российского завода по сжижению газа «Арктик СПГ 2», угрожают энергетической безопасности Японии, сообщал Bloomberg. В Токио неоднократно отмечали, что топливо из Москвы нужно для покрытия энергетических потребностей. Японское правительство является одним из инвесторов завода. Сейчас в Японии действует запрет на импорт угля, и одним из основных видов топлива для отопления домов в стране стал природный газ. Также у Токио мало собственных ресурсов, и после прошлогоднего энергетического кризиса местные власти активизировали усилия по обеспечению страны сжиженным газом.

Помимо завода, под рестрикции США попали семь российских банков и СПБ Биржа, «дочки» «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательский центр кибернетики и автоматики и АФК «Система».

Что это значит для клиентов банков и биржи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил объемы торговли России и Китая.

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