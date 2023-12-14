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Курс рубля слабеет к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах Мосбиржи

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Игорь Руссак/РИА Новости

Курс рубля на торгах Мосбиржи 14 декабря слабеет по отношению к мировым валютам после укрепления в ходе сессии. Доллар торгуется выше 89,95 рублей, прибавляя 59,25 копеек по сравнению с минимальным уровнем дня. Это следует из данных биржи.

Курс евро превышает 98 рублей. На 13:19 мск он составляет 98,372 рубля, что на 1,2 рубля больше минимальной отметки европейской валюты в четверг.

В четверг проходит ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой глава государства подводит итоги 2023 года. Она в этот раз совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

15 декабря Центробанк РФ примет решение об уровне ключевой ставки. Если регулятор повысит ее на 200 базисных пунктов до 17% годовых, доллар подешевеет на 15-20 копеек сразу после этого. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он добавил, что рост ключевой ставки до 17% может укрепить курс рубля до 89,7 рубля за доллар в моменте.

Подробнее — в нашем материале.

Ранее в Совкомбанке предрекли повышение ключевой ставки ЦБ до 16% 15 декабря.

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