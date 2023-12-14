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Путин рассказал, что российских вкладчиков ждет «приятная новость»

Путин назвал «приятной новостью» для вкладчиков устойчивость банковской системы

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Александр Казаков/РИА Новости

Устойчивость банковской системы является «приятной новостью» для россиян, у которых есть вклады. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, на которой подводит итоги года.

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин отвечает на вопросы граждан РФ, российских и зарубежных журналистов. Прямых включений из новых регионов России не будет, чтобы не подвергать жителей опасности: видеовопросы оттуда записаны заранее. Всего от граждан России поступило более 2 млн вопросов, сотрудники ОНФ обещают рассмотреть их все.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Центральный банк РФ 17 октября утвердил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций на 2023 год. В него вошли те же банки, которые имели этот статус в предыдущие два года. В перечень были включены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, МКБ, Совкомбанк, «Тинькофф Банк», «ЮниКредит Банк», Райффайзенбанк и Росбанк. На эти 13 банков приходится около 78% активов всего российского банковского сектора. Системно значимые организации играют важную роль в поддержании устойчивости банковской системы РФ.

Россиянам при выборе банка для обслуживания важно ориентироваться на показатели его работы, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Нужно оценить прибыльность работы банка, его динамику, а также спектр финансовых услуг, которые предоставляет кредитная организация, уточнил он, добавив, что государством застрахованы депозиты на сумму до 1,4 млн рублей. Их клиент получает при отзыве у банка лицензии в течение двух недель.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по вкладам после решения ЦБ по ключевой ставке 15 декабря.

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